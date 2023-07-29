На трассе в Ростовской области погиб 67-летний водитель легковушки

Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Ростовской области пенсионер на легковушке насмерть разбился в аварии. ДТП случилось 28 июля около 13:30.По предварительной информации, 67-летний мужчина за рулем «ВАЗ-2115» ехал по автодороге М-4 «Дон» - Каменоломни. В районе 8-го километра он не справился с управлением из-за ливня. Машина влетела в попутный КамАЗ.Удар был настолько мощным, что легковой автомобиль буквально разворотило.По информации УГИБДД по Ростовской области, в результате ДТП пенсионер, находившийся за рулем ВАЗа, погиб на месте происшествия.