На трассе в Ростовской области перевернулся цементовоз

В Ростовской области опрокинулся цементовоз. ДТП случилось 29 июня в районе поселка Шолоховского Белокалитвинского района.Водитель грузовика «МАН» ехал по автодороге М-21. В районе 283-го километра машина перевернулась на бок - поперек проезжей части.К счастью, автомобилист остался цел. Однако самостоятельно освободить дорогу мужчина бы не смог. Он позвонил спасателям. Прибывшие сотрудники Тацинского поисково-спасательного отряда поставили цементовоз на колеса, а затем с помощью автокрана отбуксировали его с проезжей части.