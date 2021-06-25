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На трассе в Ростовской области перевернулся цементовоз

На трассе в Ростовской области перевернулся цементовоз
В Ростовской области опрокинулся цементовоз. ДТП случилось 29 июня в районе поселка Шолоховского Белокалитвинского района.

Водитель грузовика «МАН» ехал по автодороге М-21. В районе 283-го километра машина перевернулась на бок - поперек проезжей части.

К счастью, автомобилист остался цел. Однако самостоятельно освободить дорогу мужчина бы не смог. Он позвонил спасателям. Прибывшие сотрудники Тацинского поисково-спасательного отряда поставили цементовоз на колеса, а затем с помощью автокрана отбуксировали его с проезжей части.

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