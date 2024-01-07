Фото: Соцсети.

На трассе в Ростовской области найдено тело журналиста Александра Рыбина, сообщает портал КВУ.Следов насильственной смерти на теле мужчины не обнаружено. Труп журналиста нашли в Красносулинском районе. Из-за чего он погиб, неизвестно.Александр Рыбин был журналистом, политическим обозревателем и путешественником. За свою жизнь он работал в различных изданиях в России и Таджикистане. Долгое время являлся внештатным автором «Ленты.ру».В последнее время Рыбин работал в издании «Рабкор»*.*редактор издания признан иноагентом.