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На трассе в Ростовской области найдено тело журналиста Александра Рыбина

На трассе в Ростовской области найдено тело журналиста Александра Рыбина
На трассе в Ростовской области найдено тело журналиста Александра Рыбина, сообщает портал КВУ.

Следов насильственной смерти на теле мужчины не обнаружено. Труп журналиста нашли в Красносулинском районе. Из-за чего он погиб, неизвестно.

Александр Рыбин был журналистом, политическим обозревателем и путешественником. За свою жизнь он работал в различных изданиях в России и Таджикистане. Долгое время являлся внештатным автором «Ленты.ру».

В последнее время Рыбин работал в издании «Рабкор»*.

*редактор издания признан иноагентом.
Фото: Соцсети.
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