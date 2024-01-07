На трассе в Ростовской области найдено тело журналиста Александра Рыбина
На трассе в Ростовской области найдено тело журналиста Александра Рыбина, сообщает портал КВУ.
Следов насильственной смерти на теле мужчины не обнаружено. Труп журналиста нашли в Красносулинском районе. Из-за чего он погиб, неизвестно.
Александр Рыбин был журналистом, политическим обозревателем и путешественником. За свою жизнь он работал в различных изданиях в России и Таджикистане. Долгое время являлся внештатным автором «Ленты.ру».
В последнее время Рыбин работал в издании «Рабкор»*.
*редактор издания признан иноагентом.