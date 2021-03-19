На трассе в Ростовской области легковушка влетела в машину аварийной службы

В Ростовской области легковушка врезалась в УАЗ «Фермер» аварийной службы. Происшествие случилось утром 23 марта в Чертковском районе.Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, 47-летний водитель на «ВАЗ-2112» повернул на трассу М-4 - Сетраки - Лозовой - Артамошкин. Едва он успел разогнаться, как на скользкой дороге его занесло на встречную полосу. В это время на него мчался УАЗ «Фермер», избежать столкновения не удалось.- В результате аварии водителя и 39-летнюю пассажирку легковушки доставили в районную больницу, - прокомментировали в ведомстве.ВАЗ получил серьезное повреждение передней части, капот машины практически расплющен. А на УАЗе остались вмятины. Ремонт обойдется автовладельцам не в одну тысячу рублей.