Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

На трассе в Ростовской области КамАЗ сбил пешехода

На трассе в Ростовской области КамАЗ сбил пешехода
В Ростовской области на трассе «Котельниково – Песчанокопское» грузовик сбил пешехода. ДТП произошло в Пролетарском районе.

Авария случалась около 22 часов 14 апреля. По предварительным данным, 51-летний водитель КамАЗа двигался со стороны Песчанокопска в направлении Котельниково. На дороге мужчина не заметил пешехода и сбил его.
- 63-летний пострадавший был доставлен в больницу, где от полученных травм скончался, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области.

По факту происшествия начата проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.