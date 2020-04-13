На трассе в Ростовской области КамАЗ сбил пешехода
В Ростовской области на трассе «Котельниково – Песчанокопское» грузовик сбил пешехода. ДТП произошло в Пролетарском районе.
Авария случалась около 22 часов 14 апреля. По предварительным данным, 51-летний водитель КамАЗа двигался со стороны Песчанокопска в направлении Котельниково. На дороге мужчина не заметил пешехода и сбил его.
- 63-летний пострадавший был доставлен в больницу, где от полученных травм скончался, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области.
По факту происшествия начата проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.