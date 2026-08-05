На трассе в Ростовской области два человека погибли в столкновении с «КамАЗом»

- В дорожно-транспортном происшествии погибли водитель «Киа Рио» и его 72-летний пассажир, - сообщили в Госавтоинспекции Ростовской области.

Фото: Госавтоинспекция по Ростовской области

Смертельная авария произошла вечером 5 августа на автодороге Волгоград - Каменск-Шахтинский в Тацинском районе.По предварительным данным, 74-летний водитель автомобиля «Киа Рио» решил выполнить разворот, однако не убедился в безопасности маневра. В этот момент легковушка столкнулась с двигавшимся в попутном направлении «КамАЗом» с полуприцепом «972200».В результате ДТП водитель «Киа Рио» и его 72-летний пассажир получили смертельные травмы.