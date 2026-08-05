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На трассе в Ростовской области два человека погибли в столкновении с «КамАЗом»

На трассе в Ростовской области два человека погибли в столкновении с «КамАЗом»
Смертельная авария произошла вечером 5 августа на автодороге Волгоград - Каменск-Шахтинский в Тацинском районе.

По предварительным данным, 74-летний водитель автомобиля «Киа Рио» решил выполнить разворот, однако не убедился в безопасности маневра. В этот момент легковушка столкнулась с двигавшимся в попутном направлении «КамАЗом» с полуприцепом «972200».

В результате ДТП водитель «Киа Рио» и его 72-летний пассажир получили смертельные травмы.

- В дорожно-транспортном происшествии погибли водитель «Киа Рио» и его 72-летний пассажир, - сообщили в Госавтоинспекции Ростовской области.
Фото: Госавтоинспекция по Ростовской области
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