На трассе в Ростовской области автобус протаранил фуру: погиб пассажир

На трассе в Ростовской области автобус протаранил фуру. ДТП произошло 23 мая около 11:00.Пассажирский автобус, следовал по маршруту «Москва-Ставрополь» по трассе М-4-«Дон». В районе 1018 километра водитель не справился с управлением и врезался в припаркованную на обочине фуру "ДАФ". От сильнейшего удара оба транспорта получили значительные повреждения.По информации УГИБДД Ростовской области, в результате аварии скончался один из пассажиров автобуса и еще один получил травмы различной степени тяжести. По факту ДТП проводится проверка.