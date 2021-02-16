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На трассе в Ростовской области во время движения вспыхнула иномарка

На трассе в Ростовской области во время движения вспыхнула иномарка
На трассе М-4 «Дон» на ходу загорелась легковушка. Машину охватило пламенем недалеко от Солёного озера 18 февраля около 7.30.

К счастью, водитель автомобиля «Датсун» успел выбежать из горящего транспорта. По предварительным данным, ожогов и иных травм шофёр не получил. Мужчина сразу позвонил в МЧС. Однако до приезда спасателей машина сгорела практически дотла.

Что могло стать причиной возгорания, пока не известно. Вероятно, произошло короткое замыкание.

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