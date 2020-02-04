На трассе Ростов — Волгодонск микроавтобус вылетел в кювет: пострадали двое



Два человека пострадали в результате ДТП на трассе Ростов — Волгодонск. Происшествие случилось около полудня 6 февраля на 69-м километре автодороги.



Из Волгодонска в Краснодар ехал «Мерседес Спринтер». Кроме водителя, в салоне находились две пассажирки. Во время обгона автомобилист потерял управление, машину занесло, и она вылетела в кювет. Затем иномарка перевернулась.

- В результате ДТП пострадали обе пассажирки, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.







Женщин доставили в больницу.



