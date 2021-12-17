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На трассе Ростов-Таганрог женщина с тремя детьми пострадала в ДТП

На трассе Ростов-Таганрог женщина с тремя детьми пострадала в ДТП

На трассе Ростов-Таганрог иномарка врезалась в минивэн. ДТП произошло 18 декабря около 20:00.

Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, за рулем автомобиля «Ситроен С5» находился 37-летний водитель. Он двигался по дороге в сторону Таганрога. В районе 55 километра попутный «Крайслер Вояджер» начал снижать скорость и легковушке влетела в него.

-В результате ДТП, пострадала женщина и три девочки возрастом 4, 10 и 13 лет, - уточнили в УГИБДД по Ростовской области.
Фото: УГИБДД по Ростовской области
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