На трассе Ростов-Таганрог женщина с тремя детьми пострадала в ДТП

Фото: УГИБДД по Ростовской области

На трассе Ростов-Таганрог иномарка врезалась в минивэн. ДТП произошло 18 декабря около 20:00.Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, за рулем автомобиля «Ситроен С5» находился 37-летний водитель. Он двигался по дороге в сторону Таганрога. В районе 55 километра попутный «Крайслер Вояджер» начал снижать скорость и легковушке влетела в него.-В результате ДТП, пострадала женщина и три девочки возрастом 4, 10 и 13 лет, - уточнили в УГИБДД по Ростовской области.