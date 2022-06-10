На трассе под Шахтами 8-летний ребенок пострадал в ДТП с фурой

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В Ростовской области на трассе М-4 восьмилетний ребенок пострадал в ДТП. Авария произошла 13 июня на 994-м километре автодороги в районе города Шахты.По предварительным данным, 39-летний мужчина за рулем фуры «Вольво» не выдержал безопасную дистанцию и врезался в фургон «Фольксваген», который двигался впереди. От удара пассажиры, находящиеся в фургоне, не смогли удержаться на месте и упали.- В результате ДТП пострадал 8-летний пассажир машины, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области. - Он был госпитализирован.