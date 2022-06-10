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На трассе под Шахтами 8-летний ребенок пострадал в ДТП с фурой

На трассе под Шахтами 8-летний ребенок пострадал в ДТП с фурой
В Ростовской области на трассе М-4 восьмилетний ребенок пострадал в ДТП. Авария произошла 13 июня на 994-м километре автодороги в районе города Шахты.

По предварительным данным, 39-летний мужчина за рулем фуры «Вольво» не выдержал безопасную дистанцию и врезался в фургон «Фольксваген», который двигался впереди. От удара пассажиры, находящиеся в фургоне, не смогли удержаться на месте и упали.

- В результате ДТП пострадал 8-летний пассажир машины, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области. - Он был госпитализирован.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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