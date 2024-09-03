Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

На трассе М-4 «Дон» в ДТП с участием КамАЗа погибли двое

На трассе М-4 «Дон» в ДТП с участием КамАЗа погибли двое
На трассе М-4 «Дон», в районе города Горячий Ключ, произошло ДТП с участием КамАЗа. В результате погибли два человека.

По предварительным данным, 2 сентября 55-летний водитель автомобиля марки «БМВ» ехал по проезжей части. Мужчина превысил допустимую скорость на автодороге, из-за чего потерял управление над транспортным средством. После столкнулся с грузовиком, двигавшимся в попутном направлении.

От удара легковушку выбросило в кювет, а КамАЗ опрокинулся на крышу.

Как сообщили в УГИБДД по Краснодарскому краю, в результате ДТП на месте погибли водитель иномарки и его 50-летняя пассажирка.
Фото: УГИБДД по Краснодарскому краю
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.