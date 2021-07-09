На трассе М-4 «Дон» столкнулись семь автомобилей: пострадали трое

На трассе М-4 «Дон» столкнулись семь автомобилей. ДТП произошло 11 июля около 11:30 на 940-м километре автодороги.По предварительной информации, за рулем «ГАЗели» находился 51-летний водитель. Он не справился с управлением и въехал в припаркованный «Форд Фокус». Тот по инерции допустил столкновение с «Рено Сандеро», который, в свою очередь, откинуло на «Рено Магнум». Из-за того что автомобили стояли в пробке, он врезался в «Киа Оптима» и «Тойоту Камри».По информации УГИБДД, в аварии пострадал 59-летний водитель и две пассажирки, 15 и 45 лет.