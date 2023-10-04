На трассе М-4 «Дон» пять человек пострадали в массовой аварии: видео

Фото/видео: ГУ МЧС по Ростовской области.

На трассе в Ростовской области произошла массовая авария, в которой пострадали пять человек. ДТП случилось около 9 часов 4 октября в Миллеровском районе.Этим утром столкнулись шесть машин, которые двигались в попутном направлении. Очевидцы вызвали на место экстренные службы: спасателей, правоохранителей, медиков.Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, травмы получили пять человек. Спасатели передали их бригаде скорой помощи. Пострадавших доставили в центральную районную больницу для обследования.