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На трассе М-4 «Дон» пять человек пострадали в массовой аварии: видео

На трассе М-4 «Дон» пять человек пострадали в массовой аварии: видео
На трассе в Ростовской области произошла массовая авария, в которой пострадали пять человек. ДТП случилось около 9 часов 4 октября в Миллеровском районе.

Этим утром столкнулись шесть машин, которые двигались в попутном направлении. Очевидцы вызвали на место экстренные службы: спасателей, правоохранителей, медиков.

Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, травмы получили пять человек. Спасатели передали их бригаде скорой помощи. Пострадавших доставили в центральную районную больницу для обследования.
Фото/видео: ГУ МЧС по Ростовской области.
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