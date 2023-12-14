На трассе М-4 «Дон» пассажир минивэна пострадал в аварии с фурой

Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

На трассе М-4 «Дон» произошла авария с пострадавшим. ДТП случилось ранним утром 14 декабря в Богучарском районе Воронежской области.По предварительной информации, около 04:00 водитель минивэна «Хендай Гранд Старекс» ехал со стороны Ростова в Москву. В районе села Купянка мужчина не справился с управлением на заснеженной дороге. Автомобиль занесло, и он врезался в грузовик «Скания», стоявший на обочине.Удар был настолько мощным, что правую часть минивэна буквально оторвало.По информации ГУ МВД по Воронежской области, в результате аварии пострадал 22-летний пассажир «Хендай». Его с травмами доставили в медучреждение.