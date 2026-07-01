На трассе М-4 «Дон» 46-летний водитель въехал во врезавшиеся авто и погиб
На трассе М-4 «Дон» в Аксайском районе Ростовской области погиб 46-летний водитель «Черри». Смертельное ДТП случилось утром 1 июля.
По предварительной информации, сначала столкнулись 53-летний водитель «Ауди» и 33-летний водитель «ГАЗели». После этого в остановившиеся на дороге транспортные средства на высокой скорости въехал 46-летний водитель «Черри».
В результате аварии водитель «Черри» погиб на месте, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.