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На трассе М-4 «Дон» 46-летний водитель въехал во врезавшиеся авто и погиб

На трассе М-4 «Дон» 46-летний водитель въехал во врезавшиеся авто и погиб

На трассе М-4 «Дон» в Аксайском районе Ростовской области погиб 46-летний водитель «Черри». Смертельное ДТП случилось утром 1 июля.

По предварительной информации, сначала столкнулись 53-летний водитель «Ауди» и 33-летний водитель «ГАЗели». После этого в остановившиеся на дороге транспортные средства на высокой скорости въехал 46-летний водитель «Черри».

В результате аварии водитель «Черри» погиб на месте, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
Фото: Дондей.
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