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На территории Ростовской области объявлена ракетная опасность вечером 2 июля

На территории Ростовской области объявлена ракетная опасность вечером 2 июля

По всей территории Ростовской области вечером 2 июля объявили ракетную опасность.

Экстренное сообщение от РСЧС пришло около 20:00.

Дончанам рекомендуется проследовать в укрытия, подвалы или подземные паркинги.
Фото: РСЧС
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