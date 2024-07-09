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На СВО без вести пропал житель Ижевска, служивший в Ростовской области

На СВО без вести пропал житель Ижевска, служивший в Ростовской области
На СВО без вести пропал 20-летний житель Ижевска, который проходил службу в Ростовской области. Последний раз Денис Базис выходил на связь с родными более двух месяцев назад.

Молодой человек закреплен за воинской частью 78568, которая дислоцируется в городе Миллерово. В зоне проведения спецоперации парень выполнял задание в селе Новобахмутовка (ДНР). Там в конце апреля 2024 года он получил ранение. С тех пор о его судьбе ничего не известно.

Родные обеспокоены ситуацией и просят помощи в поисках. Согласно ориентировкам, у Дениса Базиса есть татуировка на правой руке — от локтя до кисти написано «Forever».

Если вы знаете, где находится боец, сообщите в военкомат или полицию. Сотрудники передадут информацию его семье.
Фото: социальные сети
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