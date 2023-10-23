На Ставрополье водитель грузовика из Ростовской области спровоцировал ДТП с пострадавшими

Фото: Госавтоинспекция Ставрополья.

В Ставропольском крае случилось ДТП, в котором пострадали два человека. Авария произошла 22 октября около 17:00.На въезде в город Светлоград водитель КамАЗа из Ростовской области выехал на «встречку». С большой скоростью грузовик протаранил «Киа Спортейдж». После случившегося дончанин скрылся с места аварии.В результате ДТП пострадали 59-летний водитель легковушки и его 80-летний пассажир. С травмами их доставили в медучреждение.- Правоохранители задержали 61-летнего жителя Ростовской области. Оказалось, что он лишен водительских прав за отказ освидетельствования. В этот раз мужчина снова не захотел проходить процедуру. По факту произошедшего собраны материалы для возбуждения уголовного дела, - добавили в Госавтоинспекции Ставропольского края.