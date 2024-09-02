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На станции в Ростовской области загорелся пассажирский поезд

На станции в Ростовской области загорелся пассажирский поезд
В Ростовской области загорелся пассажирский поезд № 454 сообщением Новороссийск – Уфа. Происшествие случилось 2 сентября около 07:30.

В Дубовском районе на станции Разъезд Мелиоративный в одном из вагонов вспыхнула вентиляционная система. Пассажиров экстренно эвакуировали. На место прибыли пожарные, которые примерно за 40 минут потушили огонь. К счастью, никто из людей не пострадал.

- На станции была проведена отцепка неисправного вагона. Пассажиров пересадили на свободные места в составе. В 10:21 поезд продолжил движение по маршруту с задержкой 2 часа 36 минут, - сообщили на Северо-Кавказской ж/д.
Фото: Ростов Ру
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