На стадионе «Ростов Арена» была готова сцена к проведению концерта «Руки Вверх»

Фото: соцсети.

На стадионе «Ростов Арена», где должен был пройти концерт группы «Руки Вверх», уже стояла сцена. Фотографию со стадиона опубликовали на официальных страницах коллектива.На снимке видно, что на арене установлены масштабная сцена, световое оборудование и конструкции для предстоящего шоу. Фото сопровождается короткой, но эмоциональной подписью: «Люди работали. Старались. Строили», подчеркивающей, что подготовка к концерту продолжалась до самого последнего момента.Напомним, выступление Сергея Жукова и группы «Руки Вверх» было запланировано на 27 июня. Однако за сутки до концерта стало известно, что шоу переносится.По словам Сергея Жукова, такое решение было принято после официального обращения оперативного штаба Ростовской области. Власти рекомендовали перенести мероприятие, объяснив это необходимостью обеспечить безопасность жителей и гостей региона.