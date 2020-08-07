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На Стачки в Ростове парень на байке пострадал в столкновении с такси

На Стачки в Ростове парень на байке пострадал в столкновении с такси
На проспекте Стачки в Ростове парень на байке столкнулся с машиной службы такси. ДТП произошло около двух часов ночи 9 августа, в районе дома № 41.

Мотоциклист ехал по ночному проспекту на красном байке «Хонда». Внезапно ему навстречу слева вылетел автомобиль такси «Ситимобил» (белая «Лада Веста»), за рулем которого был 29-летний мужчина.

Молодой человек от удара вылетел с байка. Парень пострадал, но помощь врачей ему не понадобилась. Машина такси получила незначительные повреждения.

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