На Стачки в Ростове-на-Дону маршрутка влетела в остановку и сбила женщину

В Ростове-на-Дону микроавтобус спровоцировал дорожно-транспортное происшествие. Авария произошла на проспекте Стачки около 15 часов 10 апреля.Водитель пассажирского автобуса № 41, предварительно, не справился с управлением. В районе остановки «6-я кольцевая» он вылетел с дороги, заскочил на тротуар и снёс остановочный пункт. В это время там стояла женщина, которая попала под колёса маршрутки.На момент ДТП в маршрутке не было пассажиров. Возраст пострадавшей уточняется.