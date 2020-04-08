На Стачки в Ростове-на-Дону маршрутка влетела в остановку и сбила женщину
В Ростове-на-Дону микроавтобус спровоцировал дорожно-транспортное происшествие. Авария произошла на проспекте Стачки около 15 часов 10 апреля.
Водитель пассажирского автобуса № 41, предварительно, не справился с управлением. В районе остановки «6-я кольцевая» он вылетел с дороги, заскочил на тротуар и снёс остановочный пункт. В это время там стояла женщина, которая попала под колёса маршрутки.
- В результате ДТП она получила травмы и была доставлена в больницу, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.
На момент ДТП в маршрутке не было пассажиров. Возраст пострадавшей уточняется.