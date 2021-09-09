На Стачки в Ростове 31-летний мужчина пострадал в жутком ДТП с «Ауди А4»

В Ростове 31-летний мужчина пострадал в ДТП с участием «Ауди А4». Происшествие случилось ночью 11 сентября на проспекте Стачки.По предварительной информации, неизвестный водитель на «Ауди» ехал по Стачки в сторону Портовой и врезался в «БМВ», которая выезжала из переулка Бабушкина. Удар был такой силы, что машины разлетелись друг от друга на 100 метров, а «БМВ» отбросило на рекламный щит. По всей проезжей части были разбросаны мелкие осколки машин. Рекламный стенд от удара и вовсе упал на землю.Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, травмы получил 31-летний водитель «БМВ». Его госпитализировали в БСМП-2. О состоянии второго шофёра и его личности ничего не известно.