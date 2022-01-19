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На сотрудника администрации Новочеркасска завели дело по подозрению в халатности

На сотрудника администрации Новочеркасска завели дело по подозрению в халатности

В Новочеркасске уголовное дело возбудили в отношении руководителя техотдела местного департамента строительства и городского развития. Об этом сообщили в СУ СКР по Ростовской области.

По версии следствия, глава техотдела Департамента строительства и городского развития Новочеркасска подписал документы по факту якобы проделанного ремонта трамвайных путей. Однако, восстановлением полотна занимался другой подрядчик, и ему за это уже выплатили гонорар в полном объеме. Халатность обошлась городскому бюджету почти в девять миллионов рублей.

- На чиновника завели уголовное дело по статье о халатности. Ему грозят штраф на сумму до полумиллиона рублей либо арест на срок до шести месяцев, - сообщили в прокуратуре Новочеркасска.
Фото: yandex.ru
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