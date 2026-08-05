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На Северном в Ростове за ночь сгорел 21 автомобиль

На Северном в Ростове за ночь сгорел 21 автомобиль
После полуночи 5 августа в Северном жилом массиве Ростова произошли сразу два пожара.

Первое возгорание случилось на проспекте Космонавтов, 41/3. Огонь охватил входную группу трехэтажного здания и припаркованные рядом автомобили. На месте работали восемь единиц техники. Площадь пожара составила 250 квадратных метров.

- Горели 21 авто и здание, - сообщили в региональном ГУ МЧС.


Второй пожар произошел на проспекте Королева, 19/1, где загорелась автозаправочная станция. К моменту прибытия пожарных пламя распространилось на площади 150 квадратных метров. К ликвидации возгорания привлекли четыре единицы техники и 16 сотрудников.

По данным МЧС, в обоих происшествиях никто не пострадал.

- Эти два пожара произошли одновременно рядом, причины и следственные связи устанавливает полиция, - уточнили в ведомстве.


После случившегося в розыск объявили 43-летнего жителя Запорожской области Алексея Рыжикова. По предварительной информации, мужчина заправил емкости в автомобиле, а затем оставил машину, что привело к возгоранию и повреждению чужого имущества.
Фото: Донская полиция
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