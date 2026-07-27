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На севере Ростовской области объявили угрозу по БПЛА

На севере Ростовской области объявили угрозу по БПЛА
На севере Ростовской области объявили угрозу по БПЛА. Экстренное сообщение от РСЧС было получено 27 июля около 22:00.

Покиньте открытые участки улиц, зайдите в помещения, не подходите к окнам!
Фото: Дондей
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