На севере Ростовской области объявили угрозу по БПЛА
На севере Ростовской области объявили угрозу по БПЛА. Экстренное сообщение от РСЧС было получено 27 июля около 22:00.
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