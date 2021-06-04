На семи улицах в Ростове ограничат движение транспорта до ноября

В Ростове почти на полгода ограничат движение транспорта. С 20 июня по 20 ноября планируется перекрыть семь улиц Октябрьского района. Ограничения связаны с работами на канализационном коллекторе.Больше всего улиц перекроют в микрорайоне «Новое поселение». Там полностью недоступной для автомобилистов станет улица Нансена. Также частично перекроют Курганную, Пирамидную, Городскую и Смотровую. Кроме того, чуть выше проехать не получится по улицам Офицерской и Зоологической.Однако переживать не стоит. Почти на всех улицах с частичными ограничениями закрытыми окажутся всего несколько кварталов, а в большинстве - и вовсе по одному. Так, например, Курганная будет закрыта между Городской и Окраинной улицами.Параллельно между теми же улицами будет закрыта и Пирамидная.Городская улица будет перекрыта между Пирамидной и Смотровой.И только на самой Смотровой ограничение движения растянется на два квартала: от Раевского до Мечникова, а потом от Мечникова до Городской..