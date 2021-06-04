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На семи улицах в Ростове ограничат движение транспорта до ноября

На семи улицах в Ростове ограничат движение транспорта до ноября


В Ростове почти на полгода ограничат движение транспорта. С 20 июня по 20 ноября планируется перекрыть семь улиц Октябрьского района. Ограничения связаны с работами на канализационном коллекторе.

Больше всего улиц перекроют в микрорайоне «Новое поселение». Там полностью недоступной для автомобилистов станет улица Нансена. Также частично перекроют Курганную, Пирамидную, Городскую и Смотровую. Кроме того, чуть выше проехать не получится по улицам Офицерской и Зоологической.


Улица Нансена


Улица Офицерская


Улица Зоологическая

Однако переживать не стоит. Почти на всех улицах с частичными ограничениями закрытыми окажутся всего несколько кварталов, а в большинстве - и вовсе по одному. Так, например, Курганная будет закрыта между Городской и Окраинной улицами.



Параллельно между теми же улицами будет закрыта и Пирамидная.



Городская улица будет перекрыта между Пирамидной и Смотровой.



И только на самой Смотровой ограничение движения растянется на два квартала: от Раевского до Мечникова, а потом от Мечникова до Городской..



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