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На Ростовскую область надвигается адская жара

На Ростовскую область надвигается адская жара

В Ростовской области ждут адскую жару. Предупреждение о чрезвычайных погодных условиях сделали в МЧС по Ростовской области.

С 16 по 19 июля в Ростовской прогнозируют температуру до +41 градуса тепла. Так как туч в выходные не ожидается, МЧС предостерегает жителей Дона об опасности теплового удара. Ведь вероятность расплавиться от жары максимальна.

В связи с этим специалисты рекомендуют надевать головные уборы, панамы, кепки или платки, и избегать прямых солнечных лучей. Передвигаться стоит не спеша и чаще находиться в тени. Пить спиртное крайне противопоказано. Алкоголь приведёт к общему ухудшению состояния организма и может превратить семейный отдых на природе в совместную поездку в больницу.

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