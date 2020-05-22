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На проспекте Стачки из-за ДТП образовалась пробка

На проспекте Стачки из-за ДТП образовалась пробка
В Ростове на проспекте Стачки образовалась пробка из-за аварии. ДТП произошло около полудня 25 мая.

На пересечении проспекта с улицей Интернациональной столкнулись «Киа Серато» и «Рено Логан».
- В результате происшествия пострадал 63-летний водитель «Рено», - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области. – Мужчине оказана помощь на месте.

29-летний водитель «Киа Серато» не пострадал. На место происшествия выезжали пожарные. Спасатели залили дымившийся автомобиль «Киа».

Участники аварии заняли часть дороги. В итоге на проспекте образовалась пробка. Затор начинается от улицы Кулагина и тянется до Спартаковской.

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