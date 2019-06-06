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В Ростове горел полигон с мусором: видео

В Ростове горел полигон с мусором: видео
В Ростове-на-Дону горел полигон с бытовыми отходами. Происшествие случилось утром 8 июня в районе Левенцовки.

По словам местных жителей, субботним утром небо над Левенцовкой окрасилось в темно-серый цвет из-за возгорания на полигоне ТБО. Зловонный запах при 30-градусной жаре стал распространяться на всю округу, отравляя жизнь жителям города.

В пресс-службе ГУ МЧС отметили, что мусор горел на площади 10 квадратных метров, в настоящее время возгорание уже потушили.

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