На полигоне в Багаевской потушили тление отходов

Фото: Антонина Пшеничная

На полигоне в станице Багаевской устранили последствия самовозгорания отходов. Об этом сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.Задымление и очаг возгорания выявили 29 июня. Изначально площадь участка составляла около 50 квадратных метров. Уже на следующий день зона тления с задымлением выросла примерно до 80 квадратных метров. Для ликвидации последствий привлекли пять единиц спецтехники: экскаватор, бульдозер и три самосвала.Полностью справиться с последствиями самовозгорания удалось 2 июля.Антонина Пшеничная уточнила, что все очаги тления ликвидированы с помощью послойной пересыпки инертным материалом. Сейчас задымления на территории полигона нет.В настоящее время полигон работает в обычном режиме.