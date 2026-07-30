На побережье Павло-Очаковской косы нашли двух мертвых дельфинов

Фото: Дондей.

На побережье Павло-Очаковской косы Азовского моря отдыхающие вновь обнаружили погибших дельфинов. Фотографии двух мертвых морских млекопитающих, найденных на пляже, очевидцы опубликовали в социальных сетях.Судя по состоянию тел, животных выбросило на берег в разное время. Один из дельфинов уже находится в стадии сильного разложения — его тело почернело, тогда как второй погиб сравнительно недавно.Что стало причиной гибели морских млекопитающих, пока не известно. Между тем это уже не первый подобный случай в нынешнем году. В мае 2026 года на этом же побережье отдыхающие также находили выброшенных на берег дельфинов.