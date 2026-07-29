На месте ЧС в Таганроге завершена работа

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В Таганроге на месте ЧС завершена работа. Об этом информирует глава города Светлана Камбулова.Местные жители, попавшие в зону чрезвычайной ситуации после воздушной атаки на город, могут возвращаться в свои жилища.Кроме того, специалисты восстановили движение транспорта до площади Авиаторов.На данный момент специалисты комиссии по оценке ущерба проводят подомовой обход. К 17:00 на телефон экстренной службы поступило 17 звонков от собственников частных домов. Из них 14 уже полностью обследованы.