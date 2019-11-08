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На Кубани в ДТП погибла 24-летняя ростовчанка

На Кубани в ДТП погибла 24-летняя ростовчанка
В Краснодарском крае в дорожно-транспортном происшествии погибла 24-летняя ростовчанка. Происшествие случилось 7 ноября в районе хутора Маевского.

По предварительным данным, молодой человек за рулем «ВАЗ-21093» во время обгона не рассчитал скорость и врезался в иномарку «Тойота Королла». В результате аварии в больницу доставили 18-летнего, 17-летнего и двух 16-летних пассажиров иномарки. В больнице 16-летний парень скончался.

Также в результате аварии погибла 24-летняя девушка родом из Ростова-на-Дону.

Родные простились с ней 9 ноября в родном городе.

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