На Кубани в ДТП погибла 24-летняя ростовчанка



В Краснодарском крае в дорожно-транспортном происшествии погибла 24-летняя ростовчанка. Происшествие случилось 7 ноября в районе хутора Маевского.



По предварительным данным, молодой человек за рулем «ВАЗ-21093» во время обгона не рассчитал скорость и врезался в иномарку «Тойота Королла». В результате аварии в больницу доставили 18-летнего, 17-летнего и двух 16-летних пассажиров иномарки. В больнице 16-летний парень скончался.



Также в результате аварии погибла 24-летняя девушка родом из Ростова-на-Дону.



Родные простились с ней 9 ноября в родном городе.