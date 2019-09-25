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На Кубани около пяти дней ищут пропавшего в море сёрфера из Ростовской области

На Кубани около пяти дней ищут пропавшего в море сёрфера из Ростовской области
В Сочи около пяти дней назад пропал сёрфер из Ростовской области. Дончанин проводил свой отпуск на Кубани, и 21 сентября пошёл поплавать с доской на пляже в Хостинском районе. Он зашёл в воду, и больше его никто не видел.

Когда 50-летний мужчина пропал из поля зрения и через какое-то время не вернулся на сушу, его родные не на шутку обеспокоились, сообщают местные СМИ. Они сообщили о произошедшем спасателям, и те отправились на поиски. Специалисты на вертолёте Ми-8 облетели акваторию в радиусе 25 километров, но не заметили ни мужчины, ни его доски.

На другой день пропавшего пытались разыскать в море в районе Новороссийска, но на удалении 45 километров от берега его тоже не обнаружили. Уже пять дней спасатели неустанно пытаются найти мужчину. Отдыхающих и владельцев водного транспорта просят обращать внимание на посторонние предметы в море, особенно сёрфы.

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