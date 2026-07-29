На юге Ростовской области вновь объявили беспилотную опасность

Фото: РСЧС

Утром 29 июля в южной части Ростовской области вновь объявили беспилотную опасность. Экстренное уведомление от РСЧС поступило жителям около 11:30.Людей призвали покинуть открытые участки, зайти в ближайшие помещения и держаться подальше от окон.Напомним, минувшей ночью силы ПВО уничтожили над Ростовской областью 60 беспилотников и ракеты. Атака затронула Таганрог, Батайск, Каменск-Шахтинский, а также Тарасовский, Каменский, Октябрьский (сельский) и Матвеево-Курганский районы, Таганрогский залив.В результате происшествий погибла женщина, еще два человека получили травмы. В Таганроге повреждены многоквартирный и частные дома, а обломки БПЛА обнаружили на территории предприятий и морского порта.