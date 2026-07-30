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На юге Ростовской области вновь объявили беспилотную опасность 30 июля

На юге Ростовской области вновь объявили беспилотную опасность 30 июля
В южной части Ростовской области 30 июля снова объявили опасность атаки БПЛА. Сообщение от РСЧС поступило жителям около 15:00.

Гражданам рекомендуют покинуть открытые участки, укрыться в помещениях и не приближаться к окнам.
Фото: РСЧС
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