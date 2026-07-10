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На юге Ростовской области объявили ракетную опасность

На юге Ростовской области объявили ракетную опасность
В южной части Ростовской области объявили ракетную опасность. Сообщение от РСЧС поступило около 20:00.

Жителям советуют немедленно проследовать в безопасное место. Это может быть укрытие, подвал или подземный паркинг.
Фото: РСЧС
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