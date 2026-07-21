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На юге Ростовской области объявили опасность атаки БПЛА

На юге Ростовской области объявили опасность атаки БПЛА
В южной части Ростовской области 21 июля объявили опасность по БПЛА. Экстренное сообщение РСЧС поступило около 14:30.

Жителям рекомендуют покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не подходить к окнам.

Напомним, минувшей ночью в Ростовской области отражали воздушную атаку. БПЛА и ракеты были уничтожены в Ростове-на-Дону и четырех районах региона: Константиновском, Обливском, Боковском и Советском.

В Милютинском районе после падения обломков беспилотника загорелся лес. Пострадавших нет.
Фото: РСЧС
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