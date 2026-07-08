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На юге Ростовской области объявили беспилотную опасность

В южной части Ростовской области объявили беспилотную опасность. Информация РСЧС поступила примерно в 11:30.

Жителям рекомендуют уйти с открытых участков улиц, укрыться в помещениях и не подходить к окнам.

Ранее, минувшей ночью, в Ростовской области отразили массированную атаку беспилотников. По данным властей, было уничтожено около 70 БПЛА.

Под удар попали Миллеровский, Чертковский, Верхнедонской, Шолоховский, Боковский, Тарасовский, Каменский, Кашарский, Багаевский, Куйбышевский и Родионово-Несветайский районы. Также атака затронула Новошахтинск, Каменск-Шахтинский и Таганрогский залив.

В Таганрогском заливе были повреждены два танкера. Два человека получили травмы.
Фото: РСЧС
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