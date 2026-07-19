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На юге Ростовской области объявили беспилотную опасность 19 июля

На юге Ростовской области объявили беспилотную опасность 19 июля
В южной части Ростовской области объявили беспилотную опасность. Экстренное сообщение РСЧС поступило 19 июля около 17:00.

Жителям рекомендуют покинуть открытые участки улиц и перейти в помещения. Также необходимо держаться подальше от окон.
Фото: РСЧС
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