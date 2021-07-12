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На границе Украины и Ростовской области зафиксировали колонну «скорых» и военный вертолет

На границе Украины и Ростовской области зафиксировали колонну «скорых» и военный вертолет
ОБСЕ продолжает следить за ситуацией на границе Украины с Ростовской областью. Очередные наблюдения были представлены в отчете за 13 июля.

В районе контрольного пункта в Донецке утром 13 июля специалисты зафиксировали полеты военного вертолета типа Ми-8/Ми-17. Сколько по времени летало судно, определить не удалось. Однако ОБСЕ утверждает, что все время вертолет находился на территории России.

Неделей ранее, 7 июля, в том же пункте пропуска была зафиксирована колонна из 15 новеньких «скорых». Микроавтобусы выехали из Ростовской области, а после прохождения контроля направились на Украину. В салоне всех автомобилей были только водители.

Примерно в это же время на следующий день в том же пункте пропуска миссия ОБСЕ заметила полицейский микроавтобус. В машине находились трое сотрудников правоохранительных органов. Микроавтобус подъехал к главному зданию КПП со стороны Ростовской области. Спустя несколько часов машина вернулась в РФ.

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