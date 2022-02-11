На главной площади в Шахтах мужчина заживо сгорел на глазах у прохожих
В городе Шахты Ростовской области заживо сгорел мужчина. Трагедия случилась посреди дня 14 февраля на площади Ленина.
Прохожие, ставшие невольными очевидцами жуткого зрелища, попытались самостоятельно потушить огонь. Они били пламя собственной одеждой, которую сняли. На помощь прибежали и сотрудники ближайшего кафе. Они вызвали медиков и стали бороться с возгоранием при помощи огнетушителя из общепита.
- Через минуту после приезда бригады медиков мужчина скончался – площадь и глубина ожогов были настолько серьезными, что травмы оказались несовместимы с жизнью, - прокомментировали DonDay Шахты в скорой помощи.
Сейчас правоохранители опрашивают свидетелей страшного происшествия и устанавливают причины, из-за которых мужчина мог решиться на такой поступок.