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На ферме в Ростовской области 80 коров чудом выжили в сгоревшем хлеву

На ферме в Ростовской области 80 коров чудом выжили в сгоревшем хлеву
В Ростовской области на ферме сгорел хлев. Происшествие случилось в поселке Северном 14 декабря.

Хозяин фермы топил хлев с помощью угольной печи. Вероятно, искра попала на сено, которое вмиг вспыхнуло. Огонь стал молниеносно распространяться, и уже через несколько минут пламя перебросилось на соседнюю постройку.

Пока на место ехали пожарные, фермер и его сосед пытались потушить хлев. Однако все усилия оказались тщетны, к приезду спасателей от здания остались одни соединительные конструкции.

Страшно представить, если бы в хлеву в момент ЧП были животные. Ранее в нем обитали 80 коров, однако незадолго до пожара хозяин вывел их в загон на улицу. Если бы пожар застал их в хлеву, все животные погибли бы. А стоимость такого поголовья в Ростовской области достигает четырех миллионов рублей.

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