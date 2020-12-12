На ферме в Ростовской области 80 коров чудом выжили в сгоревшем хлеву
В Ростовской области на ферме сгорел хлев. Происшествие случилось в поселке Северном 14 декабря.
Хозяин фермы топил хлев с помощью угольной печи. Вероятно, искра попала на сено, которое вмиг вспыхнуло. Огонь стал молниеносно распространяться, и уже через несколько минут пламя перебросилось на соседнюю постройку.
Пока на место ехали пожарные, фермер и его сосед пытались потушить хлев. Однако все усилия оказались тщетны, к приезду спасателей от здания остались одни соединительные конструкции.
Страшно представить, если бы в хлеву в момент ЧП были животные. Ранее в нем обитали 80 коров, однако незадолго до пожара хозяин вывел их в загон на улицу. Если бы пожар застал их в хлеву, все животные погибли бы. А стоимость такого поголовья в Ростовской области достигает четырех миллионов рублей.