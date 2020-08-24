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На двух гектарах в Ростовской области горит лес

На двух гектарах в Ростовской области горит лес
В Обливском районе Ростовской области горит сухая растительность в участковом лесничестве. Происшествие случилось днем 26 августа.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области, в лесу загорелась сухая трава. Огонь быстро распространялся по территории, охватив участок площадью примерно два гектара. Ликвидировать пламя пытаются 124 спасателя и 19 единиц техники. В случае ухудшения ситуации будет привлечен вертолет Ми-8.

В ведомстве добавили, что сотрудники МЧС проинформировали население об угрозе распространения пожара. Ближайший жилой пункт расположен в трех километрах от горящей территории — хутор Киреев.

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