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На Доватора в Ростове перевернулся «Мерседес»

На Доватора в Ростове перевернулся «Мерседес»
Фото: vk.com/rostovnadonu
В Ростове на улице Доватора перевернулась люксовая иномарка. ДТП произошло 13 августа.

Как рассказали свидетели происшествия, водитель «Мерседеса» не справился с управлением. Автомобиль вылетел с дороги и перевернулся на бок.

Машина получила различные механические повреждения. У иномарки выбиты стёкла, помяты двери и другие металлические конструкции. Водителю удалось выбраться из перевернувшегося «Мерседеса». Серьёзных травм он не получил.

Местные жители помогли автовладельцу поставить автомобиль на колёса.

ДТП спровоцировало пробку. Движение на этом участке была затруднено около часа.

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