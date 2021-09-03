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На Дону женщина с двумя детьми пострадала в аварии

На Дону женщина с двумя детьми пострадала в аварии
В Ростовской области женщина-водитель иномарки пострадала с детьми в аварии. ДТП случилось утром 6 сентября в Каменском районе.

По предварительной информации, 39-летняя женщина за рулем авто «Дэу Нексия» ехала по дороге Красновка - Глубокий. В районе 10-го километра она повернула налево, не уступив встречной «Шкоде Рапид» под управлением 29-летнего парня. Иномарки на скорости столкнулись. От мощного удара у автомобилей смялись капоты.

- В результате аварии пострадала женщина-водитель «Дэу» с двумя детьми - девочками 6 и 9 лет, - добавили в УГИБДД по Ростовской области.

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