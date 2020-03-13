На Дону застреленными нашли женщину, ее дочь и сожителя



На Дону застреленными в собственном доме нашли женщину, ее дочь и сожителя. Происшествие случилось в ночь на 15 марта в Морозовске.



По предварительным данным, 41-летний мужчина из ревности застрелил 38-летнюю возлюбленную и ее 14-летнюю дочь, а затем покончил с собой. Правоохранители обнаружили на месте происшествия охотничье ружье, патроны и стреляные гильзы.



– Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Назначен ряд судебных экспертиз. Расследование продолжается, – рассказали в межрайонном следственном отделе СУ СК РФ по Ростовской области.



