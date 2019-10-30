На Дону задержали троих парней, совершивших серию краж



В Неклиновском районе Ростовской области задержали троих парней, которые совершили серию краж. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области 1 ноября.



В дежурную часть Отдела МВД России по Неклиновскому району обратился

директор магазина с заявлением о краже. Мужчина рассказал, что утром его сотрудница пришла на работу и заметила в зале посторонних парней. Злоумышленники быстро выбежали на улицу, и уехали на ожидающем их автомобиле. Сотрудница сразу же сообщила о происшествии директору, который приехал и обнаружил, что с прилавков пропали продукты, алкоголь и сигареты.



30 октября правоохранители задержали 26-летнего жителя Таганрога, ранее судимого за разбой, кражу и мошенничество, и двух местных жителей 24 и 25 лет, которые были судимы за угон, кражу и грабеж. Также правоохранители установили, что задержанные участвовали в серии преступлений: они совершили три кражи, забираясь в здания через окна.



Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области, в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.